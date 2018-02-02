Fillo Lojistik’e yeni genel müdür
Toplam tedarik zinciri yönetiminde butik çözümler sunan Fillo Lojistik’in yeni genel müdürü Recep Demir oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Demir, çalışma hayatına Aras Holding grup şirketlerinde başladı ve yıllar içerisinde grup bünyesinde farklı şirket ve pozisyonlarda görev yaptı.
Recep Demir, 800 çalışanı, günlük 3 bin teslimat noktası ve 4 bin m3’lük sevkiyat kapasitesiyle 81 ilde yaygın dağıtım ağına sahip Fillo Lojistik’i daha da ileriye taşıyacak operasyonlara imza atmayı hedefliyor.
Demir, 2010 yılından itibaren Fillo Lojistik’te operasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmekteydi.
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