Finansın başına geldi
Novartis Grup şirketlerinden Sandoz’un üst yönetimindeki hareketlilik sürüyor. İş geliştirme, lisanslama ve medikal alanların ardından finansta önemli bir atama yapıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’de üç fabrikası ve bine yakın çalışanı bulunan şirketin CFO’su değişti.
Finans alanında 19 yıllık deneyimi olan Meltem Yıldız, Sandoz’da Türkiye ve Ortadoğu’dan sorumlu CFO (mali işler yöneticisi) görevine getirildi.
Profesyonel kariyerine 1998 yılında Sabancı Holding’te uzman denetçi olarak başlayan Yıldız, daha sonra Dupont De Nemours’da Fransa ve İsviçre’de Avrupa mali kontrolörü olarak çalıştı.
Ardından Fransa’da Waters SAS’ta ve Türkiye’de GE Sağlık’ta çeşitli görevler üstlendi. Yıldız, son olarak Pernod Ricard Türkiye’de CFO olarak görev yapıyordu.
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