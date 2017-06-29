Fleetcorp’a genel müdür yardımcısı
Uzun dönem operasyonel araç kiralama hizmeti sunan Fleetcorp’a yeni genel müdür yardımcısı atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Ufuk Murat Beyazıt, şirkette finans, hazine, risk ve idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapacak.
1994’te Bankers Trust’da hazine ve sermaye piyasaları müdür yardımcısı olarak görev yapan Beyazıt, 1999’da Garanti Bank International N.V’de hazine müdürü oldu.
Yurtdışı deneyimlerinin ardından 2013’te Turkcell Group’ta hazine, risk yönetimi ve vergi bölümlerinden sorumlu direktör oldu.
Turkcell Finansman’da kurucu CEO olarak görev aldı.
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