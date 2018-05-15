Gelişen pazarlar kurumsal direktörü oldu
Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear’ın Türkiye ekibinde global bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Geçtiğimiz yıl Goodyear Lastikleri bünyesinde iletişim ve kurumsal ilişkiler müdürü olarak göreve başlayan Sera Üner, kurumsal iletişim direktörü oldu.
Üner, yeni görevinde Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu, Afrika ve Güney Afrika pazarından da sorumlu olacak. Sera Üner, profesyonel iş yaşamına Cargill Türkiye’de başladı.
Müşteri hizmetleri ve lojistik müdürlüğü ile eş zamanlı olarak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan ihracat sorumluluklarının ardından Cargill Türkiye’nin iş mükemmelliği lideri olarak görev yaptı.
Ardından Temsa İş Makinaları’nda ve Balparmak’ta yönetici olarak çalıştı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?