Gençpa’ya genel müdür atandı
Gençpa Teknoloji, 2002 yılından bu yana telekomünikasyon alanında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2017 yılıyla beraber yeniden yapılanma sürecine giren Gençpa Teknoloji, hedefleri doğrultusunda yeni bir genel müdür transfer etti.
Teknoloji sektörünün deneyimli isimlerinden Ufuk Gürsoy, şirketin genel müdürü oldu. LG Electronics başta olmak üzere birçok önemli şirketin yönetiminde yer alan Gürsoy, önümüzdeki dönemde grubun yeni hedefleri ve vizyonu ile tüm yönetim süreçlerine de liderlik edecek.
Profesyonel iş hayatına 1995 yılında Vestel’de başlayan Gürsoy, daha sonra Genpa, LG Electronics gibi önemli teknoloji şirketlerinin satış ve pazarlama alanlarında yönetici olarak görev yaptı.
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