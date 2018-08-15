Genel müdür yardımcısı oldu
Bireysel ve kurumsal müşterilerine temel finansal hizmetler sunan fintech şirketi ininal’ın pazarlama ekibinin yönetimine Gülben Yağcı getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2013 yılından itibaren TEB ve CEPTETEB’in dijital pazarlama, satış ve müşteri ediniminden sorumlu dijital pazarlama müdürü olan Yağcı, 14 yıllık bankacılık deneyiminin ardından yeni görevinde ininal’ın pazarlama ve ürün yönetiminin sorumluluğunu üstlenecek.
Yağcı, kariyerine 2005 yılında Finansbank’ın Dijital Kanallar Proje Geliştirme Bölümü’nde uzman olarak başladı.
Yeni nesil ödeme platformu ininal, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere temel finansal hizmetleri sağlamak amacıyla 2012 yılında kuruldu
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