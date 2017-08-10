Genel müdür yardımcısı oldu
Türkiye’nin periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluşu TÜVTÜRK’te önemli bir atama daha gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İnsan kaynakları ve kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapmakta olan Melis Avalin, insan kaynakları ve kurumsal iletişim genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Avalin, TÜVTÜRK, TDB Kalibrasyon ve TDB Sigorta ve Brokerlık şirketlerindeki mevcut pozisyonundaki görev ve sorumluluklarını sürdürmeye devam edecek.
Kariyerine Digiturk’ün insan kaynaklarında başlayan Avalin, sonrasında Unitim Holding ‘de insan kaynakları ve kurumsal iletişim direktörlüğü görevlerinde bulundu. Avalin,
2013’den beri TÜVTÜRK’te insan kaynakları ve kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapıyordu.
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