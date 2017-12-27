Genel müdürlüğe yükseldi
Watsons Türkiye, 79 şehirde bulunan 300’ü aşkın mağazası ve 2 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük kişisel bakım ve kozmetik zincirlerinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son birkaç yıldır hızlı bir büyüme sürecinde olan şirketin üst yönetiminde kritik bir değişim oldu. Watsons Türkiye’de genel müdürlük görevine M. Mete Yurddaş atandı.
Perakende sektörünün deneyimli isimlerinden biri olan Yurddaş, 1993 yılında ortaklarıyla beraber Türkiye’nin ilk güzellik ve kişisel bakım perakende zinciri olan Cosmo Shop’u kurdu.
Yurddaş, markanın 2005 yılında A.S. Watson Grubu’na devredilmesinden bu yana Watsons Türkiye’nin ticaret direktörü ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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