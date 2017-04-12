Genel müdürlük koltuğuna profesyonel oturdu
Mobilya, Türkiye’deki en rekabetçi sektörlerden biri. Mobilya şirketleri 120 ülkeye 2,2 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Son dönemde pek çok şirket, sektörde uzmanlaşarak ve kendi markasıyla büyüyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bunlardan biri de Ersa Mobilya. Ofis mobilyasına odaklanan Ersa, bir aile şirketi. Metin Atabey Ata tarafından kurulan şirketin yönetiminde bugün ailenin üçüncü kuşak yöneticileri de yer alıyor.
Tasarım, üretim gibi konuların yanı sıra kurumsallaşmaya da büyük önem veren şirket, ilk kez aile dışından birini genel müdür olarak atadı.
Sektörde 22 yıllık deneyimi bulunan Hasan Tici, şirketin genel müdürü oldu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Tici, sektörde üretimden şirket yöneticiliğine kadar birçok alanda zengin bir bilgi birikimine ve deneyime sahip.
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