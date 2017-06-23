Generali’de yapılanma sürüyor
Generali Grubu, Türkiye’deki büyüme hedefi doğrultusunda yakın zamanda Generali Sigorta’nın üst yönetiminde yeniden yapılanma başlattı. Generali Sigorta’da bu doğrultuda şirket içi atamalar devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu yapılanma kapsamında teknik ve reasürans, hasar, ürün yönetiminden sorumlu genel müdür başyardımcılığı görevine Patrick Savre getirildi. Uluslararası sigorta sektöründe 20 yılı aşkın süredir üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Savre, Fransa, Yunanistan ve İtalya’da uzun yıllar önemli görevlerde bulunmuş bir isim.
Generali Sigorta’ya katılmadan önce Generali Grubu Tüm Oto ve Teknik Bölümü’nün sorumlu yöneticisi olarak görev yapan Patrick Savre, öncesinde Groupama, Gan Assurances ve Direct Assurance şirketlerinde çeşitli departmanlarda yöneticilik yaptı.
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