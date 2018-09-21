Gıdadan D&R’atransfer oldu
Kültür, sanat ve eğlence sektörünün dev şirketi D&R’da üst düzey yeni bir atama yapıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’de 184 mağaza ve dr.com.tr ile hizmet veren D&R’ ın pazarlama ve kategori yönetimi genel müdür yardımcılığı pozisyonuna, hızlı tüketim ürünlerinin farklı alanlarında 19 yıldan bu yana pazarlama, inovasyon ve satış odaklı görev yapmakta olan Ayça Mutluer Bayraktar atandı.
Üsküdar Amerikan Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Bayraktar; kariyerine 1999 yılında Unilever’de başladı.
Unilever’de marka müdürü, ardından PepsiCo şirketinde pazarlama müdürü ve Güneydoğu Avrupa Bölge’sinin içecek pazarlama müdürü olarak çalıştı. Son altı yıldır Dominos Pizza’da pazarlama ve satış direktörü olarak görev alıyordu.
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