Global büyümeyi yönetecek
Ödeme sistemleri çözümleri sunan Cardtek Holding, 2016 yılında aldığı yatırım ve gerçekleştirdiği yüzde 50’ye yakın ciro artışının ardından 2017’de uluslararası çapta büyüme stratejisi için yeni adımlar atıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu adımlardan birini de organizasyon yapısını yenilemek oluşturuyor. Bu kapsamda şirketin yeni CEO’su Turgut Güney oldu.
Cardtek, finansal teknolojiler alanında 25 yıllık deneyime sahip olan Güney’in liderliğinde yeni yatırımlar, uluslararası iş ortaklıkları ve globalleşme konularına odaklanacak.
Güney, daha önce Akbank’ta bilgi teknolojileri ve operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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