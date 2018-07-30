Global lider oldu
Son dönemde Türkiye’deki başarılı kadın yöneticiler global şirketlerde önemli pozisyonlara gelmeye başladı. Bunlardan biri de Funda Kalemci oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kalemci, dünyanın önemli araştırma şirketlerinden Nielsen’de çeşitlilik ve kapsayıcılık programları global lideri olarak atandı.
Nielsen’deki kariyerine 2011 yılında global çeviri ekibinde Avrupa bölge koordinatörü olarak başlayan Kalemci, operasyon biriminde farklı global pozisyonlarda görev aldı.
Aynı zamanda çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında Women’in Nielsen Türkiye lideri ve global kapsayıcılık elçisi olarak görevlendirildi.
Son olarak Nielsen bünyesinde tüketici iç görüleri ve inovasyon operasyon biriminde global dijitalleşme lideri görevini yürüttü.
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