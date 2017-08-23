Global pozisyona atandı
Entegre otomotiv endüstrisinde faaliyet gösteren Schaeffler, dünya çapında 50 ülkede yaklaşık 170 noktada üretim yerleri, AR-GE tesisleri ve satış şirketleriyle geniş bir ağa sahip.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’deki faaliyetlerine 1986 yılında başlayan şirket, Türkiye genel müdürünü global bir pozisyona atadı.
Schaeffler Türkiye Genel Müdürü Onur Karahan, Almanya’da Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Endüstri Bölümü Başkanı olarak görev yapmaya başladı.
Karahan, 2013 yılından beri Schaeffler Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Karahan, Mercedes-Benz Türk, Doğuş Otomotiv gibi şirketlerde yönetici pozisyonunda uzun yıllar çalıştı.
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