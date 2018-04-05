Global strateji Güzer’e emanet
Visa ve MasterCard tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk ödeme servis sağlayıcısı olan PayU Türkiye, globalde de dikkatleri üzerine çekiyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
PayU Türkiye CEO’su Emre Güzer, bundan sonra görevine global ürün stratejisinin yönetimini de ekleyerek devam edecek.
Bu gelişmeyle birlikte Güzer, PayU’nun EMEA ve LATAM (Latin Amerika) bölgelerindeki hedeflerine ulaşmasını ve pazar payını artırmasını sağlayacak global ve lokal ürün stratejilerinin belirlenmesinden sorumlu olacak.
Güzer, bunun yanı sıra artan rekabet ortamında lokal ödeme araçları ve farklı partilerle işbirliklerinin dengeli bir yapıya kavuşturulması ile lokalde başarı gösteren ürünlerin globale yayılmasının sağlanması gibi görevlerin sorumluluğunu da üstlendi.
Emre Güzer, 2011 eylül ayından beri PayU Türkiye CEO’su olarak görev yapıyor.
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