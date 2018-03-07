Global ticaretten sorumlu yönetici
Pirelli markalı ticari lastiklerin üreticisi Prometeon Tyre Group, Türkiye’yi önemli bir üretim, yönetim ve yetenek merkezi olarak konumlandırıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu doğrultuda atamalar yapan şirkette Avrupa Bölgesi CEO’luğunu yürüten Murat Akyıldız, Global Chief Commercial Officer (Global Ticaretten Sorumlu Yönetici) olarak atandı.
Akyıldız, yeni görevi kapsamında, şirketin Milano’daki genel merkezinde Prometeon Tyre Group’un dünya çapındaki dört bölgesinin ticari yönetiminin yanı sıra global satış, pazarlama, tedarik zinciri, orijinal ekipman ve tarım birimlerinin de başında olacak.
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