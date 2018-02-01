Global yetenek yönetiminden sorumlu olacak
PepsiCo bünyesinde uzun yıllardır üst düzey yönetici olarak çalışan Ümran Beba, PepsiCo’nun global yetenek yönetimi, çeşitlilik ve dahil etme kıdemli başkan yardımcılığı görevine getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Beba, şirketteki 23 yıllık görev süresi boyunca, Türkiye genel müdürlüğünün yanı sıra Güney Doğu Avrupa ve Asya Pasifik bölge başkanlığını yürüttü.
Beba, son olarak üstlendiği global insan kaynakları yönetimi, hizmetler & operasyonlar kıdemli başkan yardımcılığı sorumluluklarından önce Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın insan kaynakları kıdemli başkan yardımcılığı, Güney Doğu Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinin başkanlığını yürüttü.
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