Globalde yükselişi sürüyor
Kurumsal uygulama ve yazılım alanında faaliyet gösteren SAP, 2001 yılında Türkiye ofisini kurdu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bugün SAP Türkiye, Ankara ve İstanbul’da yer alan ofisleri ve İstanbul Teknopark’ta yer alan SAP Geliştirme Merkezi dahil 250 kişilik uzman bir ekiple bin 300’ün üzerinde kuruma hizmet veriyor.
SAP Türkiye’nin 2012-2017 yılları arasında genel müdürlüğü görevini yürüten Zeynep Keskin’in global yönetimdeki yükselişi sürüyor.
Geçtiğimiz yıl global bir atamayla İngiltere’ye giden ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan SAP EMEA bölgesine atanan Keskin, son olarak SAP Kuzey EMEA bölgesine operasyonlardan sorumlu başkan (Chief Operating Officer) olarak atandı.
Zeynep Keskin, bu rolünde İngiltere, İrlanda, Fransa, Hollanda, Nordik ülkeleri, Belçika ve Lüksemburg pazarlarıyla çalışacak. Keskin, bu pazarlarda bulut ve yerleşik/kurum içi (on premise) uygulamalarıyla büyük bir pazar payına ve müşteri portföyüne sahip olan SAP’ın tüm satış operasyonlarından sorumlu olacak.
Zeynep Keskin, kariyerine 1990 yılında Siemens’te satış temsilcisi olarak başladı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?