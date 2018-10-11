Globale atandı
Danone Türkiye bünyesinde 2012 yılından bu yana görev yapan Pınar Çanakcı, Danone’nin global yetenek yönetimi direktörü oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Çanakcı, Türkiye’de ülke İK direktörlüğünün yanı sıra Danone Su’yun İK direktörlüğünü de yürütüyordu. Pınar Çanakcı, kariyerine 2001 yılında Mercer HR Consulting’te danışman olarak başladı.
2004-2007 yılları arasında Turkcell’de ücret ve yan haklar yöneticisi olarak çalıştı. 2008 yılında Kimberly-Clark’da İK direktörü ve EMEA Bölgesi’nin İK müdürü olarak görev aldı.
2012 yılında Danone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi’nde İK direktörü oldu. Çanakçı, 2016’dan beri ise Danone Türkiye’nin İK direktörlüğü gör
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