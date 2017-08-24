Globale göreve gitti
Dünyanın önde gelen uluslararası enerji şirketlerinden Shell’de ticari filo alanında tüm sektörler ve satış kanallarından sorumlu global pazarlama direktörlüğü pozisyonuna Burçin Toktamış getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Enerji sektöründe kariyerine Shell ile başlayan Toktamış’ın şirkette 23 yılı aşan tecrübesi bulunuyor. Üretim planlama, ikmal zinciri, satış, iş geliştirme, kanal yönetimi ve madeni yağ genel müdürlüğü görevlerinde bulunan Toktamış, dokuz yıldır Shell & Turcas’ın icra kurulunda da yer alıyordu.
2013’den bu yana Shell & Turcas perakende genel müdür yardımcılığı ile satış ve operasyon müdürlüğünü yapan Toktamış, Shell Petrol A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütüyordu.
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