Globale transfer oldu
Güzellik ve bakım, çamaşır ve ev bakımı gibi alanlarda faaliyet gösteren Henkel, Türkiye’yi bir insan kaynağı merkezi olarak kullanan global şirketlerden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son olarak Türk Henkel’in çamaşır ve ev bakım genel müdürü olarak görev yapmakta olan Töre Birol, Henkel’in çamaşır ve ev bakımı alanında Orta ve Doğu Avrupa satış ve ülke yönetimi başkan yardımcısı olarak atandı.
Birol, Koç Holding, BP ve Nielsen’de çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2006 yılında kategori yöneticisi olarak Henkel kariyerine başladı.
2007 yılında zincir mağazalar kanal müdürü, 2009’da ticari pazarlama ve kategori yönetimi yöneticiliği yaptı. 2011’de ise Henkel Baltıklar genel müdürlüğü görevini üstlendi.
2012 yılında Henkel Ukrayna’da genel müdürlük yapan Birol, son iki yıldır Türk Henkel’in çamaşır ve ev bakım genel müdürü olarak çalışıyordu.
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