Globale üst düzey atama
Novartis İlaç Türkiye’den globale üst düzey bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Novartis İlaç Türkiye’de pazara erişim ve dış ilişkiler direktörü olarak görev yapan Sevgi Direk, Novartis İlaç global kardiyo metabolizma ekibine pazara erişim & sağlık ekonomisi direktörü olarak atandı.
Direk, İsviçre Basel’de yerleşik olarak görev yapacak ve yeni görevinde global pazarda kardiyo metabolizma tedavi alanı için pazara erişim ve sağlık ekonomisi çalışmalarına liderlik edecek.
Kariyerine 2003 yılında Abdi İbrahim’de başlayan Direk, farklı rollerin ardından 2012 yılına kadar ruhsatlandırma müdürü olarak çalıştı. 2012-2014 yılları arasında AİFD’de ruhsatlandırma ve fiyatlandırma müdürlüğü sonrasında pazara erişim müdürü olarak görev aldı.
Direk, ayrıca, 2014-2016 yılları arasında Johnson & Johnson’da sağlık ekonomisi & pazara erişim müdürü olarak görev yaptı.
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