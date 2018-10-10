Göbülük’e emanet
2013 yılında kurulan finans teknoloji şirketi iyzico’da yeni bir üst düzey atama gerçekleşti. iyzico’nun stratejileri artık Burcu Göbülük’e emanet.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Göbülük, stratejilerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katıldığı iyzico’da uluslararası ölçekteki büyüme planları, iş zekâsı, insan kaynakları ve yatırımcı ilişkilerinden sorumlu olacak.
Kariyerine bankacılık sektöründe başlayan Göbülük, New York J.P. Morgan ve London Morgan Stanley’deki görevlerinin ardından Advent International Londra ofisinde Türkiye’deki yatırımlardan sorumlu olarak çalıştı.
Bankacılık sektöründe geçirdiği sekiz yılın ardından 2012 yılında Türkiye’ye dönen Göbülük, Pozifit’i ve PozifitPro’yu kurdu. 2015 yılında yatırım süreçlerinin yöneticiliğini üstlendiği Adphorus’a COO olarak katıldı.
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