Godiva’da yönetim değişiyor
Premium çikolata markası Godiva’da yönetim değişiyor. Yedi yılı aşkın süredir Godiva’da üst düzey yönetici olan ve dört yıldır CEO’luk görevini yürüten Mohamed Elsarky’nin yerine Annie Young-Scrivner geliyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Annie Young-Scrivner, yeni dönemde Godiva’da dijital ve inovasyon konularına odaklanacak. Young-Scrivner, Godiva’nın 100’den fazla ülkenin havaalanlarında bulunan mağazalarıyla birlikte Japonya, Çin ve Kuzey Amerika gibi Godiva’nın önemli pazarlarında büyümeye liderlik edecek.
Annie Young-Scrivner, son olarak kahve zinciri Starbucks Coffee Company’nin pazarlama başkanı ve yine bir Starbucks iştiraki olan Tazo Tea şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyordu.
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