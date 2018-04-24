Goodyear’ın başına geldi
Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden olan Goodyear Tire and Rubber Company’nin Türkiye’deki iştiraki olarak 1961’de kurulan Goodyear Lastikleri Türk AŞ, bugün bin 800’ü aşkın çalışanıyla faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’deki en büyük 100 ihracatçı arasında yer alan Goodyear Lastikleri Türk AŞ’nin üst yönetiminde önemli bir değişiklik oldu.
Temmuz 2015’ten bu yana genel müdürlük görevini üstlenen Pietro Saletta, görevini 1 Mayıs 2018 itibariyle Mahmut Sarıoğlu’na devrediyor.
2012 yılından beri Goodyear Lastikleri Türk’te görev yapan Sarıoğlu, 3M, General Electric ve Johnson Controls Inc.’de Türkiye’de ve yurtdışında önemli pozisyonlar üstlendi.
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