Görev alanı genişledi

Şubat 8, 2018 0 Yorum 222 Okunma
Görev alanı genişledi

Pirelli marka endüstriyel lastiklerin üreticisi Prometeon’un Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’su Alp Günvaran oldu.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Böylece Prometeon Tyre Group’un dünyadaki dört ana bölgesinden birinin başına geçmiş olan Günvaran, Türkiye ve Mısır’daki fabrikaların yanı sıra 75 ülkeden sorumlu olacak.

Procter&Gamble (P&G), Shell Türkiye gibi şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışan Günvaran, 2016 yılında ise Pirelli Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastikler’in genel müdürü olarak göreve başladı.



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