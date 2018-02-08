Görev alanı genişledi
Pirelli marka endüstriyel lastiklerin üreticisi Prometeon’un Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’su Alp Günvaran oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Böylece Prometeon Tyre Group’un dünyadaki dört ana bölgesinden birinin başına geçmiş olan Günvaran, Türkiye ve Mısır’daki fabrikaların yanı sıra 75 ülkeden sorumlu olacak.
Procter&Gamble (P&G), Shell Türkiye gibi şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışan Günvaran, 2016 yılında ise Pirelli Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastikler’in genel müdürü olarak göreve başladı.
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