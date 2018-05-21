Görevi Erhan Topaç devraldı
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde (TSPB) bayrak değişimi oldu. 2014’ten bu yana birlik başkanı olan İlhami Koç, bayrağı Erhan Topaç’a devretti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Sektörün deneyimli isimlerinden Erhan Topaç, 1991 yılında kuruluşundan beri Gedik Yatırım Menkul Değerler, Gedik Yatırım Holding, Marbaş Menkul Değerler şirketlerinin yönetim kurulu başkanı ve Gedik Üniversitesi’nin mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapıyor.
Topaç, Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans çalışmasının ardından yine aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde matematiksel modelleme konusunda doktora çalışması yaptı.
1979-1989 yıllarında Eczacıbaşı Holding’te çeşitli görevlerde yer aldı. 19891990 yıllarında Pepsi Cola’da pazarlama müdürü olarak görev yaptı. TSPB’nin 200’e yakın sektör temsilcisinin katıldığı olağan genel kurul toplantısında başkan vekilliği görevine de Dr. Alp Keler seçildi.
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