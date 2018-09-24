Görevi Toksoy’a devretti

Eylül 24, 2018 0 Yorum 637 Okunma
Görevi Toksoy’a devretti

Doğan Holding üst yönetiminde önemli bir değişiklik oldu.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

2017 başından bu yana Doğan Holding’in icra kurulu başkanlığını yürüten Yağmur Şatana, 10 Eylül 2018 tarihi itibariyle görevinden ayrıldı.

Yeni bir atama yapılana kadar bu görevi Doğan Şirketler Grubu Holding Mali İşler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Ahmet Toksoy’un yürüteceği açıklandı.

Yağmur Şatana, Doğan Holding ve Doğan Burda’nın yönetim kurulu üyeliğiyle Doruk Faktoring, Doruk Finansman ve Kelkit Doğan Besi’nin yönetim kurulu başkanlığı görevlerine devam edecek.



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