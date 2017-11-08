Göz sağlığından sorumlu oldu
Yenilikçi ilaçlar, tıbbi cihazlar ve biyolojik ürünler geliştiren sağlık şirketi Allergan’ın göz sağlığı iş birimi direktörlüğü görevine Ebru Ansel Faralyalı getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Faralyalı, iş hayatına Ernst & Young’da başladı. 2004-2007 yılları arasında PepsiCo’da marka uzmanı asistanı olarak görev aldı.
Sağlık sektörüne 2007 yılında Pfizer’da başlayan Faralyalı, sırasıyla ürün yöneticisi ve grup ürün yöneticisi pozisyonlarında çalıştıktan sonra nadir hastalıklar, yenilikçi ilaçlar, inflamasyon ve immünoloji alanlarında çeşitli üst düzey görevlerde bulunduğu Pfizer Avrupa’ya atandı.
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