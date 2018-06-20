Gözalan Group’a genel müdür
Columbia Sportswear, Mustang Jeans, Sorel, Mountain Hardwear ve Camicissima markalarının Türkiye temsilciliğinin yanı sıra öğrenci konaklama, otelcilik ve gayrimenkul yatırımlarına imza atan Gözalan Group’ta önemli bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Grupta sekiz yıldır farklı yönetim pozisyonlarında görev alan ve son olarak Ocak 2015’ten itibaren Gözalan Group’un genel müdür yardımcısı olarak çalışan Arda Tayanç, Gözalan Group’un genel müdürü olarak atandı.
Tayanç, 2010 yılında Columbia markasının satış direktörü olarak başladığı görevinden sonra, tüm markalar satış ve pazarlama direktörü ve son olarak da genel müdür yardımcılığı görevini yürüttü.
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