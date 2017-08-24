Gözalan Group’a pazarlama direktörü
Columbia Sportswear, Mustang Jeans ve Camicissima markalarının Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Gözalan Group’un pazarlama direktörlüğü görevine spor giyim ve perakende sektörünün deneyimli isimlerinden Ceren Öksüz getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Profesyonel kariyerine Doğuş Otomotiv’de pazarlama uzmanı olarak başlayan Öksüz, 2008 yılında Adidas Group bünyesine katıldı.
Son olarak Türkiye, Romanya ve Bulgaristan pazarını kapsayan Adidas Gelişmekte Olan Pazarlar Marka Aktivasyon Direktörü olarak çalışıyordu.
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