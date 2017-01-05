Graniser CEO ‘su oldu
Türkiye, 220 milyon metrekareyi aşan üretimiyle dünyanın altıncı, Avrupa’nın ise üçüncü büyük seramik karo üreticisi. 104 milyon metrekareyi aşan ihracatıyla da dünyanın dördüncü büyük ihracatçı ülkesi konumunda.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yerli ve yabancı pek çok şirketin rekabet ettiği sektörün önemli oyuncularından biri de Graniser. Üretiminin yüzde 60’ını ihraç eden şirket, yurtiçi ve yurtdışı büyüme hedefleri doğrultusunda yönetiminde değişikliğe gitti.
2015 yılından bu yana genel müdür yardımcısı (CFO) olarak görev yapan Fatih Korhan, CEO olarak atandı. Meslek hayatına Doğan Yayın Holding’de başlayan Fatih Korhan, sonrasında yönetim danışmanlığı ve denetim firması Deloitte’un İstanbul ve New York ofislerinde çalıştı.
Korhan sırasıyla Kroman Çelik, Kardemir ve Graniser Seramik firmalarında genel müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Korhan, Sabancı Üniversitesi Executive MBA ardından 2014 yılında üst düzey yönetici programı olan Harvard Business School GMP programını tamamladı.
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