Güç birliğinin ardından atamalar geldi
Kurumsal ve ticari yazılım firması Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım geçtiğimiz aralık ayında aynı çatı altında güç birliğine gitmişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İki şirketin yerli yazılım pazarında önemli bir hamle olarak kabul edilen güç birliği, kısa zamanda iki şirketin de ilgili departmanlarını ortak olarak yönetecek yeni atamalarla pekişti.
Bu kapsamda, Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım finans ve insan kaynakları birimlerine iki önemli isim getirildi.
Finans tarafında Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım CFO’su olarak Müge Öküç atanırken, yine iki şirketin ortak insan kaynakları grup müdürü olarak ise Gökçe Yargan görevlendirildi.
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