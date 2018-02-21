Güçbirliğinin başına Atar geldi
Geçen hafta güvenlik sektöründe önemli bir birleşme yaşandı. Arena bünyesindeki elektronik güvenlik sistemleri dağıtıcısı Sensonet, sektörün en yenilikçi şirketlerinden Platform Güvenlik ile güçlerini birleştirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Platform Güvenlik’in Sensonet bünyesine katılmasından sonra Sensonet’in yöneticiliğini, Platform Güvenlik’in kurucusu Aykut Atar üstlendi. Bu işbirliğinin ardından Sensonet, elektronik güvenlik sistemleri sektöründe akıllı otomasyon sistemleri, IoT ve dijital teknolojiler gibi konularla öne çıkacak.
1999 yılında Arena Bilgisayar teknik servis departmanında iş hayatına başlayan Atar, 2005-2012 yılları arasında pazarlama departmanında güvenlik ürünleri grubu ürün müdürü olarak görev aldı. 2012’de ise Arena’dan ayrılarak Platform Güvenlik Sistemleri’ni kurdu.
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