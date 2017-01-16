Gümrah’tan boşalan koltuğa geçecek
Eczacıbaşı Topluluğu önceki hafta önemli bir değişikliğe imza attı. Şirketin 13 yıllık CEO’su Erdal Karamercan’ın şubat ayı itibariyle bayrağı Atalay Gümrah’a devredeceği açıklandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Atalay Gümrah’tan boşalan Yapı Ürünleri Grup Başkanlığına ise Ali Aköz atandı. Eczacıbaşı Topluluğu bünyesine 2011 yılında katılan Aköz, yeni görevine Gümrah gibi 1 Şubat’ta başlayacak.
Kariyerine 1992’de PricewaterhouseCoopers (PwC) İstanbul’da denetçi olarak başlayan Ali Aköz, 1996-2008 döneminde aynı kuruluşun Brüksel ofisinde denetim ve yönetim danışmanlığı alanında çalıştı.
Kârlılık ve performans yönetimi konularında uzmanlaşan Aköz, yönetim danışmanlığı alanında çalışmak üzere 2008 yılında Türkiye’ye döndü.
2011’de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Banyo Grubu’nda finans direktörlüğü görevini üstlenen Aköz, Mayıs 2015’ten bu yana finanstan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
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