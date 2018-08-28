Günsan Elektrik’te üst düzey atama
Anahtar, priz ve elektrik aksesuarları imalatı yapan ve 2014 yılında Fransız Schneider Electric tarafından satın alınan Günsan Elektrik, Türkiye çapında sahip olduğu 54 bayi ve 50’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla sektörün önde gelen şirketlerinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Günsan Elektrik üst yönetiminde bir değişim oldu. 2014 yılından bu yana şirketin üst düzey yöneticisi olan Stephane Nuss’ın yerine Francisco Gil Garcia getirildi. Günsan Elektrik’in yeni CEO’su Francisco Gil Garcia’nın konut ve ticari B2B ürün kanallarında 18 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor.
Kariyerine 2000 yılında Fransa’da elektrik mühendisi ve proje yöneticisi olarak başlayan Garcia, operasyon yönetimi, iş geliştirme, strateji tanımı ve uygulaması alanlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.
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