Hem başkan hem CEO
2007 yılından bu yana Doğuş Otomotiv’in icra kurulu başkanı olarak görev yapan Emir Ali Bilaloğlu, yönetim kurulu başkanı seçildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bilaloğlu, aynı zamanda icra kurulu başkanlığı görevini yürütmeye de devam edecek. 2000 yılında Doğuş Otomotiv’de iş geliştirme ve stratejiden sorumlu olan Bilaloğlu, şirkette ulusal ve uluslararası görevler üstlendi.
2004 yılında Türkiye’ye dönerek Doğuş Otomotiv bünyesinde Audi ve Porsche markalarından sorumlu genel müdür oldu. 2007 Haziran ayında Doğuş Otomotiv’in icra kurulu başkanı (CEO) olarak atandı.
Bilaloğlu, 2018 Mart ayı itibarıyla Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) başkanlığını da yürütüyor.
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