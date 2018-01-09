Hepsiburada’da BT grup başkanı oldu
E-ticaret platformu Hepsiburada, son dönemde üst yönetiminde yeni bir yapılanma süreci içinde. Hepsiburada’da CEO’luk görevine Hein Pretorius’un getirilmesinin ardından üst yönetimde önemli bir değişiklik daha oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Hepsiburada’da bilgi teknolojileri grup başkanlığı görevine, sektörün deneyimli isimlerinden Önder Kaplancık atandı. Kaplancık, Koç Grubu’nda farklı şirketlerde yedi yıl görev aldıktan sonraTeknosa’nın kuruluşunda önemli rol oynadı.
2013 yılından itibaren de Carrefoursa’nın teknolojik dönüşüm sürecine liderlik etti ve e-ticaret operasyonunu yönetti.
Önder Kaplancık, Tarsus Amerikan Koleji sonrasında, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldu. 1999 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA’i bitiren Kaplancık, tecrübesini akademik olarak da genç yeteneklere aktardı.
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