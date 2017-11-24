Hepsiburada’nın kurumsalına yeni bir isim
Hepsiburada, üst yönetimine Fatmanur Erdoğan’ı kattı. Erdoğan, kurumsal iletişim grup başkanlığı görevinde (CCO) kurumsal iletişime dair tüm offline ve dijital süreçlerden sorumlu olacak.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kariyerine Norveç’te başlayan Erdoğan, Singapur ve ABD’de farklı sektörlerde pazarlama ve marka yönetimi üzerine çalıştı.
Türkiye’ye döndüğünde, BSH Bosch ve Siemens Ev Aletleri, The Coca-Cola Company, Allianz gibi uluslararası şirketlerde kurumsal iletişim, dijital PR ve sürdürülebilir gelişim alanında yaptığı çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası alanlarda ödüller aldı.
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