Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada.com, hem Türkiye’nin hem de bölgenin en büyük e-ticaret platformu. Perakende sektörünün dijital dönüşümünde önemli bir rol üstlenen şirketin üst yönetimi değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Halen Hepsiburada yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hein Pretorius, şirketin yeni CEO’su oluyor. Pretorius’un, Türkiye’deki gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından göreve başlaması planlanıyor.
Kariyeri boyunca birçok uluslararası kuruluşta görev alan Hein Pretorius, Güney Afrika’nın ilk e-ticaret markası Kalahari.com’u kurdu.
İnternet ve teknoloji grubu Naspers’da çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinin ardından Naspers Avrupa’nın CEO’su olan Pretorius, bir diğer teknoloji şirketi The Allegro Group’ta da CEO olarak hizmet sundu.
Halen Spil Games Group ve e-ticaret platformu Wehkamp’ta yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği yapıyor.
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