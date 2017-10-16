Hero Baby Türkiye’ye yeni genel müdür
129 yıllık bir geçmişe sahip olan Hero, bugün Avrupa’nın en büyük mama üreticilerinden biri. Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Afrika’da faaliyet gösteren Hero Grup, Türkiye’yi kavanoz mamayla tanıştıran şirketler arasında yer alıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Doğal ve kontrollü tarım ile Türkiye’de bebek beslenmesine uygun kalitede yetiştirdiği meyveler, sebzeler ve tahıllarla öne çıkan Hero Baby’nin Türkiye genel müdürlüğüne Ali Bozer atandı.
Bozer, Hero Gıda Ortadoğu Afrika ve Türkiye Bölge Müdürü Mahmoud Bazan’a bağlı olarak çalışacak. Colgate, Henkel L’Oreal ve Barilla’da satış alanında değişik pozisyonlarda çalışan Bozer, 2014 yılından bu yana Kraft-Heinz şirketinde genel müdür olarak görev yapıyordu.
Bozer aynı zamanda eski bir basketbolcu ve bu alanda antrenörlük de yapıyor.
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