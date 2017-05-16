Hilti’den global atamalar
İnşaat el aletleri sektörünün global jenerik markası Hilti’de pazarlama alanında iki önemli atama gerçekleşti. Hilti Türkiye’nin çeşitli birimlerinde 2011 yılından bu yana görev alan Talat Özkan, bayrağı Banu Çetinkol’dan devralarak Hilti Türkiye ve Orta Asya pazarlama direktörü oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
16 yıldır Hilti’de pek çok farklı pozisyonda rol alan Banu Çetinkol ise Hilti Güney Afrika pazarlama direktörlüğüne atandı.
Profesyonel iş hayatına ENDECO Mühendislik Proje Müşavirlik’te tasarım mühendisi olarak başlayan Talat Özkan, 2011 yılında Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Orta Asya bölgesinden sorumlu ürün müdürü olarak Hilti’de çalışmaya başladı.
Ardından markanın Türkiye, Orta Asya ve Kuzey Irak bölgesinden sorumlu ürün pazarlama müdürü olarak çalıştı. 2016 yılı başından bu yana ise İstanbul bölgesinden sorumlu bölge satış müdürüydü.
Hilti Türkiye’de 2001 yılından bu yana kariyer basamaklarını tırmanan Banu Çetinkol ise Hilti Güney Afrika pazarlama direktörü olarak atandı. Çetinkol, Hilti Türkiye’de satış planlama uzmanı, lojistik müdürü, ürün müdürü, müşteri hizmetleri müdürü gibi pek çok farklı görevde bulundu.
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