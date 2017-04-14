Hitachi Ankara’da güçlenecek

Nisan 14, 2017 0 Yorum 49 Okunma
Hitachi Ankara’da güçlenecek

Hitachi Data Systems, Ankara’daki iş ağını büyütmek için önemli bir transfer yaptı. Dell EMC’de kanal müdürü olarak görev alan sektörün deneyimli ismi Hakan Olgunsoy, Ankara bölgesinin yeni bölge satış müdürü oldu.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Kariyerine 2000 yılında Siemens Business Service’de başlayan Olgunsoy, ardından 2004’te Inta SpaceTurk’te kanal ve iş geliştirme müdürü oldu.

Olgunsoy, yeni görevinde kanal iş ortaklarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Hakan Olgunsoy, tecrübesiyle Hitachi Data Systems’ın Ankara ve çevresinde özellikle kamu ve eğitim sektöründe iş hacmini artırmak ve pazarı genişletmek üzere çalışmalar yürütecek.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap