Hitachi Ankara’da güçlenecek
Hitachi Data Systems, Ankara’daki iş ağını büyütmek için önemli bir transfer yaptı. Dell EMC’de kanal müdürü olarak görev alan sektörün deneyimli ismi Hakan Olgunsoy, Ankara bölgesinin yeni bölge satış müdürü oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kariyerine 2000 yılında Siemens Business Service’de başlayan Olgunsoy, ardından 2004’te Inta SpaceTurk’te kanal ve iş geliştirme müdürü oldu.
Olgunsoy, yeni görevinde kanal iş ortaklarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olacak.
Hakan Olgunsoy, tecrübesiyle Hitachi Data Systems’ın Ankara ve çevresinde özellikle kamu ve eğitim sektöründe iş hacmini artırmak ve pazarı genişletmek üzere çalışmalar yürütecek.
Önceki haber Meriç Uluşahin, PASHA Bank'ta
Sonraki haber Hürriyet Emlak’a geçti
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?