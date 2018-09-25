Holdingleşme sürecinde
Bereket Döner, 2019 yılında planladığı holdingleşme süreci doğrultusunda yönetim ve icra kurullarını yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Tüketici odaklı reorganizasyon çalışmasıyla birlikte üst yönetiminin yapısında değişime giden şirket, yeniden yapılanma kapsamında genel müdür yardımcısı olarak Bahadır Tütüncü’yü atadı.
Kariyerine Pfizer’de başlayan Tütüncü, Unilever, Yıldız Holding ve Türk Telekom’da önemli görevler üstlendi.
Tütüncü, yeni görevinde restorancılık ve mimari iştirak şirketleri, pazarlama, franchise operasyonu, akademi ve müşteri hizmetleri birimlerinden sorumlu olacak.
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