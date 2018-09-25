Holdingleşme sürecinde

Eylül 25, 2018 0 Yorum 517 Okunma
Holdingleşme sürecinde

Bereket Döner, 2019 yılında planladığı holdingleşme süreci doğrultusunda yönetim ve icra kurullarını yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Tüketici odaklı reorganizasyon çalışmasıyla birlikte üst yönetiminin yapısında değişime giden şirket, yeniden yapılanma kapsamında genel müdür yardımcısı olarak Bahadır Tütüncü’yü atadı.

Kariyerine Pfizer’de başlayan Tütüncü, Unilever, Yıldız Holding ve Türk Telekom’da önemli görevler üstlendi.

Tütüncü, yeni görevinde restorancılık ve mimari iştirak şirketleri, pazarlama, franchise operasyonu, akademi ve müşteri hizmetleri birimlerinden sorumlu olacak.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap