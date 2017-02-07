Homend’in yeni genel müdürü Volkan Çevik oldu
Kısa bir süre önce Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) yönetim kurulu başkanı seçilen Erol Bilecik, Index Grubu bünyesinde ağırlıklı olarak bilgisayar sektörüne yönelik yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Oysa Bilecik, yaklaşık yedi yıldır Homend markasıyla elektrikli ev aletleri pazarında da faaliyet gösteriyor. Sektörde ağırlıklı olarak yenilikçi ürünlere odaklanan Homend’in genel müdürü değişti.
Yeni genel müdür Volkan Çevik, gruba yabancı bir isim değil. 2003 yılında Index Bilgisayar’da kanal satış müdürü olarak göreve başlayan Çevik, dört yıllık Index Grup kariyerinin ardından sırasıyla Electro World ve GittiGidiyor markalarında satış ve iş geliştirme alanlarında çeşitli görevler üstlendi.
Son olarak nll.com’un elektronik ve otomobil kategorisi grup satış müdürü olarak görev aldı. Son dönemde internet üzerinden satışa odaklanan markanın yeni genel müdürünü de özellikle e-ticaret deneyimi olan bir isimden seçtiği tahmin ediliyor.
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