Howden’in bölge CEO’su oldu
Hyperion Sigorta Grubu bünyesindeki Howden Grubu’nun Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Bölge CEO’luğuna Atınç Yılmaz atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yılmaz, bölgeyi temsilen Howden Broking Group’un global yönetim kuruluna ve aynı zamanda Howden’ın Hindistan, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’deki operasyonlarını düzenlemek amacıyla kurulacak yeni bölgesel yönetim kuruluna katılacak.
Atınç Yılmaz, yeni görevini Dubai’de sürdürecek. Londra City Üniversitesi Sigortacılık ve Yatırım Bölümü’nden 1994 yılında mezun olan Yılmaz, 2011’de Singapur, SIM Global Education CEO Programını (JOCE) bitirmesinin ardından, 2017’de Pensilvanya Üniversitesi Wharton Okulu’nda eğitim aldı.
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