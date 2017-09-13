Howden’in bölge CEO’su oldu

Eylül 13, 2017 0 Yorum 84 Okunma
Howden’in bölge CEO’su oldu

Hyperion Sigorta Grubu bünyesindeki Howden Grubu’nun Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Bölge CEO’luğuna Atınç Yılmaz atandı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Yılmaz, bölgeyi temsilen Howden Broking Group’un global yönetim kuruluna ve aynı zamanda Howden’ın Hindistan, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’deki operasyonlarını düzenlemek amacıyla kurulacak yeni bölgesel yönetim kuruluna katılacak.

Atınç Yılmaz, yeni görevini Dubai’de sürdürecek. Londra City Üniversitesi Sigortacılık ve Yatırım Bölümü’nden 1994 yılında mezun olan Yılmaz, 2011’de Singapur, SIM Global Education CEO Programını (JOCE) bitirmesinin ardından, 2017’de Pensilvanya Üniversitesi Wharton Okulu’nda eğitim aldı.



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