HTC Türkiye’nin yeni genel müdürü Ömer Genca oldu
Uzakdoğu’nun en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan HTC Türkiye’de yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, bu doğrultuda yeni bir genel müdür ataması yaptı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Mobil cihaz sektörü başta olmak üzere telekomünikasyon ve teknoloji alanında uluslararası deneyime sahip Ömer Genca, HTC Türkiye’nin yeni genel müdürü oldu. Kariyerinin ilk dönemine 3M ve Koç Holding bünyesinde farklı görevler alarak başlayan Ömer genca devanımda uzun yıllar Nokia’nın Türkiye ofisinde görevlerinde bulundu.
Daha sonra yie Nokia’da İsrail, Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk gibi ülkelerin, ülke ve bölge yöneticisi görevlerini üstlenen Genca, son dönemde farklı şirketlere yönetim danışmanlığı veriyordu.
Ömer Genca, 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans derecesini aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme Master Programı’nı bitirdi. Genca’nın uluslararası pazarlarda mobU cihazlar telekomünikasyon, ürün yönetimi, iş geliştirme ve iş stratejisi alanlarında deneyimı var.
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