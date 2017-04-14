Hürriyet Emlak’a geçti

Nisan 14, 2017 0 Yorum 37 Okunma
Hürriyet Emlak’a geçti

Sevil Mert Türkiye’nin önemli emlak sitelerinden Hürriyet Emlak, insan kaynağını güçlendirmeye devam ediyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Sevil Mert, tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumlu koordinatör (CMO) olarak Hürriyet Emlak ailesine katıldı.
Böylelikle Hürriyet Emlak’ın tüm online ve offline pazarlama faaliyetleri, üst düzey ele alınacak ve yönetilecek.

Sevil Mert, Hürriyet Emlak’ın tüm pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra Hürriyet Gazetesi, Hurriyet.com.tr, Big Para, Hürriyet Seyahat, Mahmure ve Hürriyet Aile gibi Hürriyet markalarının marka ve pazarlama iletişim yönetiminden sorumlu olarak görev yapacak.

Sevil Mert, son olarak Sigortam.netde CMO olarak çalıştı.



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