Hürriyet Emlak’a yeni CEO
2006 yılında kurulan emlak sitesi Hürriyet Emlak’ta Chief Executive Officer (CEO) görevine Theo Mseka getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kariyerine kendi girişimi Go Media şirketinde başlayan Mseka, altı kıtadaki 700’ün üzerinde müşteriyle e-ticaret alanında pek çok proje gerçekleştirdi.
Daha sonra Naspers’ın yatırımı olan Property24 şirketi tarafından satın alınan Go Media’daki görevine devam eden Mseka, Property24’ü sektörde liderliğe yükseltip Güney Afrika’nın bir numaralı emlak portalı haline getirdi.
Theo Mseka, son olarak, Güney Afrika, Filipinler, Rusya, Kenya, Nijerya ve Afrika’daki 10 ülkenin içinde bulunduğu coğrafyada, ticari stratejiler ile ürün ve dijital pazarlama gibi fonksiyonların birbirlerini destekler halde işletilmesinden sorumlu olarak görev aldı.
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