Hürriyet Emlak’a yeni direktör
Emlak sitesi Hürriyet Emlak’ta ürün direktörlüğü görevine e-ticaret sektörünün deneyimli isimlerinden Gökhan Besen getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Besen, Hürriyet Emlak’ta çevik ürün yönetimi ve kullanıcı deneyiminden sorumlu olacak.
24 yıllık sektör deneyimine sahip olan Besen, Hürriyet Emlak’a katılmadan önce dört yıl boyunca Hepsiburada. com’da ürün ve kullanıcı deneyiminden sorumlu müdür olarak çalıştı.
1994’ten bu yana dijital platformların tasarlanması ve yönetimiyle ilgili çalışmalarda bulunan Besen, çevik ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi tasarımı alanlarında uzmanlaştı.
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